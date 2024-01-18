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VIDEO: TJ Otzelberger 1/18 media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media on Thursday morning to give an update on point guard Tamin Lipsey's injury, to recap the BYU loss, and look ahead to this weekend's trip to play TCU.

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