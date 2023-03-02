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VIDEO: Otzelberger talks Grill dismissal, Saturday's Baylor game

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media on Thursday to discuss the dismissal of one of his players and what's ahead for his team this weekend in Waco.

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