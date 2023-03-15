News More News
{{ timeAgo('2023-03-15 22:10:54 -0500') }} basketball Edit

VIDEO: Otzelberger talks first round matchup after Greensboro arrival

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State arrived in North Carolina on Wednesday afternoon to begin preparing for a first-round NCAA Tournament matchup against Pittsburgh. Here's everything head coach TJ Otzelberger had to say in a quick session with the media.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}