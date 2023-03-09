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VIDEO: Otzelberger, players recap Thursday's quarterfinal round win

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach and guards Gabe Kalscheur and Tamin Lipsey took to the stage in the T-Mobile Center in Kansas City following a victory over Baylor.

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