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VIDEO: Otzelberger, Lipsey, Holmes & Kalscheur preview Pittsburgh

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Before taking the floor for a Thursday afternoon practice in Greensboro Coliseum, Iowa State players and head coach TJ Otzelberger met with the media to look ahead to Pittsburgh.

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