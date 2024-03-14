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VIDEO: Otzelberger, King, R. Jones talk victory over Wildcats

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

TJ Otzelberger and players took the podium to meet with the Big 12 media for their formal press conference following Thursday night's victory over Kansas State.

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