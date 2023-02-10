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VIDEO: New ISU RBs coach, ST coordinator Langs meets the media

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Incoming running backs coach and special teams coordinator Jordan Langs met with the local media for the first time on Thursday for the first time and covered a variety of topics.

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