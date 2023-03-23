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VIDEO: Matt Campbell talks start of Iowa State spring ball

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' football program met with the media on Thursday afternoon to look ahead to the 15 practice sessions slated over the next several weeks.

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