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VIDEO: Matt Campbell talks conclusion of spring ball

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The Cyclones wrapped up their 15th and final practice of the spring on Saturday and head coach Matt Campbell met with the media afterwards.

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