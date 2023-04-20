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VIDEO: Matt Campbell pre-spring game press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's program was again in front of the podium on Thursday afternoon, this time looking ahead to the close of 2023 spring practice and Saturday's intra-squad scrimmage at Jack Trice Stadium.

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