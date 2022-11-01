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VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (West Virginia week)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State's head coach met with the media on Tuesday afternoon in Ames for his weekly press conference, with this one looking ahead to Saturday's matchup against West Virginia.

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