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VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (Texas week)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State's head coach met with the media on Tuesday afternoon for his weekly press conference, with this one looking ahead to Saturday's matchup at Texas.

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