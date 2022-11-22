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VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (TCU)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State football program met with the media for his weekly Tuesday press conference to look ahead to the regular season finale against the Horned Frogs.

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