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{{ timeAgo('2022-11-08 15:31:40 -0600') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell pre-game press conference (Oklahoma State week)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

The leader of the Cyclones' football program met with the media for his weekly Tuesday press conference, with this one focused on the win over West Virginia and upcoming game against Oklahoma State.


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