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{{ timeAgo('2022-11-26 19:20:34 -0600') }} football Edit

VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (TCU)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's program met with the media on Saturday afternoon shortly after his team ended the 2022 season with a 62-14 loss at TCU.

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