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VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Liberty Bowl)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's head coach met with the media in the moments following a 36-26 loss to Memphis in the 2023 LIberty Bowl.

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