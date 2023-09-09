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VIDEO: Matt Campbell post-game press conference (Iowa)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media following a 20-13 Cy-Hawk loss on Saturday afternoon at Jack Trice Stadium.

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