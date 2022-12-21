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VIDEO: Matt Campbell National Signing Day Press Conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Iowa State program met with the media on Wednesday afternoon to discuss his program's 2023 recruiting class.

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