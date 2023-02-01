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VIDEO: Matt Campbell February Signing Day Press Conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's football program met with the media on Wednesday afternoon to cover the additions to the 2023 recruiting class as well as the offseason moves that were made to his coaching staff.

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