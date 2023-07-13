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VIDEO: Matt Campbell Big 12 Media Days main stage press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's football program takes center stage at AT&T Stadium in Arlington, Texas, on day two of conference media days.

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