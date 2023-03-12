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VIDEO: Kalscheur, Holmes talk Cyclones' NCAA Tourney bid

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State's two starting senior guards Gabe Kalscheur and Jaren Holmes meet with the media following the announcement of a second-consecutive NCAA Tournament bid.

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