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VIDEO: K-State head coach Chris Klieman talks ISU matchup in weekly presser

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

To preview his team's Saturday matchup at Iowa State, Kansas State head coach Chris Klieman met with the media on Tuesday morning in Manhattan.

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