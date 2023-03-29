News More News
{{ timeAgo('2023-03-29 12:52:07 -0500') }} football Edit

VIDEO: Iowa State WRs coach Noah Pauley talks spring ball

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

After the completion of the Cyclones' third scheduled spring practice, first-year position coach Noah Pauley met with the media via Zoom.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}