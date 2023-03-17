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{{ timeAgo('2023-03-17 18:16:21 -0500') }} basketball Edit

VIDEO: Iowa State post-game press conference (Pittsburgh)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Cyclone head coach TJ Otzelberger was joined by Gabe Kalscheur and Tre King during a post-game press conference following Friday's loss to the Panthers.

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