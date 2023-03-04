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VIDEO: Iowa State post-game press conference (Baylor)

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State seniors Tre King and Gabe Kalscheur joined head coach TJ Otzelberger to recap the Cyclones' 15-point victory at Baylor on Saturday.

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