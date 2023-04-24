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VIDEO: Iowa State players wrap up 2023 spring practice

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Iowa State's 15 spring practices are in the rearview mirror and a number of players spoke to the media on Saturday to recap it. Among those: Hunter Dekkers, Rocco Becht, Jirehl Brock, Arlen Harris, Jayden Higgins, and Gerry Vaughn.

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