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VIDEO: Iowa State OC, QBs coach Nate Scheelhaase talks spring ball

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

After the conclusion of Tuesday afternoon's practice, Cyclone offensive coordinator and quarterbacks coach Nate Scheelhaase met with the media to provide an update on his side of the ball.

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