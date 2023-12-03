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VIDEO: Iowa State Liberty Bowl invite press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State head coach Matt Campbell and athletic director Jamie Pollard are joined by Liberty Bowl Executive Director Steve Ehrhart on a Zoom call discussing this year's event.

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