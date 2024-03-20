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VIDEO: Iowa State formal Wednesday press conference

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Cyclone head coach TJ Otzelberger along with Tamin Lipsey, Keshon Gilbert, and Robert Jones meet with the media ahead of Wednesday afternoon's practice in the CHI Health Center.

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