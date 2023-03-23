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VIDEO: Former Cyclone WR Hutchinson showcases self during Pro Day

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

Iowa State's record-breaking wide receiver Xavier Hutchinson was back in Ames this week showcasing himself in front of professional scouts, including Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin. Here are some of the highlights.

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