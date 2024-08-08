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Three-star LB Will Hawthorne discusses Iowa State commitment
Greg Smith
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
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Three-star linebacker Will Hawthorne announced his commitment to Iowa State with Rivals. The Gilbert (Iowa) High standout selected the Cyclones over Nebraska. He discussed why Iowa State was the pick for him, how they see him fitting into the defense and much more.
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