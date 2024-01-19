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ago football Edit

PFF 2023 Season Grades

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

Here are links for each of the Iowa State positional reviews from the 2023 football season.

QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVERS, TIGHT ENDS & F-BACKS

OFFENSIVE LINE

DEFENSIVE TACKLES & NOSE GUARDS

DEFENSIVE ENDS & LEOS

LINEBACKERS

CORNERBACKS

SAFETIES

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