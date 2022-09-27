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VIDEO: Kansas head coach Lance Leipold talks ISU matchup in weekly presser

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

To preview his team's Saturday matchup against Iowa State, Kansas head coach Lance Leipold met with the media on Tuesday morning in Lawrence.

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