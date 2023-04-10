News More News
{{ timeAgo('2023-04-10 11:29:19 -0500') }} basketball Edit

Iowa State lands SoCon Freshman of the Year Jackson Paveletzke

Jason Jordan • Rivals Transfer Portal
Staff
@JasonNCJordan

T.J. Otzelberger snagged a big fish in the transfer portal, landing highly sought after Wofford point guard Jackson Paveletzke on Monday.

The 6-3 floor general was named Southern Conference Freshman of the Year this past season after pumping in 15.1 points, while shooting 49.3 percent from the field and 39.3 percent from the 3-point line, 2.7 rebounds and 3.7 assists.

Jackson Paveletzke should mesh well in Iowa State's system.
Jackson Paveletzke should mesh well in Iowa State's system. (USAToday Sports)

Paveletzke was also named All-SoCon third team after scoring in double figures 28 of the 33 games this season. Perhaps his best outing this season was a 22-point, six-rebound, four-assist performance in a 67-62 win over Texas A&M in December.

Paveletzke's size, three-level scoring ability, vision and feel should mesh with with Otzelberger's offensive pace and scheme.

Paveletzke checks in at No. 52 in the Rivals Transfer Portal Rankings.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}