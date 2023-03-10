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{{ timeAgo('2023-03-10 22:41:36 -0600') }} basketball Edit

FULL VIDEO: TJ Otzelberger post-game press conference (Kansas)

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of the Cyclones' program met with the media following a 71-58 loss to the Jayhawks in the conference semifinals.

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