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FULL VIDEO: TJ Otzelberger July 18th media availability

Bill Seals • CycloneReport
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@williamseals

The leader of Iowa State's basketball program met with the media on Tuesday morning for an offseason workout update that included mention of JT Rock, Omaha Biliew, and Milan Momcilovic.

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