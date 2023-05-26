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Balance of 2023 class ready to report for summer workouts

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals

A large portion of Iowa State's crop of freshmen are reporting to Ames in early June and joining the program full-time to resume offseason conditioning.

CycloneReport.com ran its annual 'Ready to Report' series this month chronicling the journeys of several 2023 class members. Here's an index of the entire series.


Ready to Report: Carson Rhodes

Ready to Report: Brendan Black

Ready to Report: Michael Parkes

Ready to Report: Jamison Patton

Ready to Report: Zaimir Hawk

Ready to Report: Trevor Buhr

Ready to Report: Carson Hansen

Ready to Report: David Caulker

Ready to Report: Kooper Ebel

Ready to Report: Abu Sama

Ready to Report: Jefferson Adam

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