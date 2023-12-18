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2024 Chicago (Ill.) DB commits to Cyclones
Bill Seals
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CycloneReport
Publisher
Iowa State continued to firm up its recruiting class on Monday night, getting its fifth commitment over the past two days.
Chicago (Ill.) De La Salle safety
David Coffey, who originally committed to Northern Illinois in July before opening things up earlier this month, plans to sign with the Cyclones on Wednesday. He becomes the 22nd-known commitment for the 2024 class.
Once the 6-foot-2, 165-pound safety put himself back on the market, it didn't take long for Iowa State to jump on board with an offer.
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As a senior, Coffey recorded 32 tackles, one tackle-for-loss, and one pass deflection. Prior to his NIU commitment, he had a G5 offer from Kent State along with others in the FCS ranks.
Short on numbers in the secondary in the 2024 class entering the fall, the Cyclones have closed strongly. They got commitments from two-way standouts Khijohnn Cummings-Coleman and Marcus Neal over a two-week span between late September and early October.
Iowa State also has safety Carson Van Dinter, as well as another defensive back in Quentin Taylor who can factor in at both safety and cornerback.