 CycloneReport - 2022 3-star DE the latest Arizonan to receive I-State offer
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-12 11:30:00 -0500') }} football Edit

2022 3-star DE the latest Arizonan to receive I-State offer

Bill Seals • CycloneReport
Publisher
@williamseals
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2FzdGF0ZS5yaXZhbHMu Y29tL25ld3MvMjAyMi0zLXN0YXItZGUtdGhlLWxhdGVzdC1hcml6b25hbi10 by1yZWNlaXZlLWktc3RhdGUtb2ZmZXIiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0 IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9 MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGaW93YXN0YXRlLnJpdmFs cy5jb20lMkZuZXdzJTJGMjAyMi0zLXN0YXItZGUtdGhlLWxhdGVzdC1hcml6 b25hbi10by1yZWNlaXZlLWktc3RhdGUtb2ZmZXImYzU9MjAyMjczMzEwNCZj dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=